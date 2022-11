Movember met en lumière le dépistage personnalisé du cancer chez les hommes

Le cancer du testicule est plus rare mais touche des hommes jeunes. Des antécédents familiaux, de cryptorchidie (testicule non descendu), d’infertilité ou la consommation de cannabis sont des facteurs de risque. Pour la prévention du cancer de la peau, un examen visuel une fois par an chez le dermatologue reste la meilleure protection.

D’autres infos sont disponibles sur le site de la Fondation contre le cancer ou via la ligne Cancerinfo 0800/15.801.