Move-to-earn : une app pour gagner de l'argent en se déplaçant...

Comment ça marche ? Comme lorsque vous voulez aller courir, il va falloir s'équiper ! Tout le principe de Step'n se base sur des chaussures qui prennent la forme d'un NFT avec des caractéristiques spécifiques, un système de rareté et même des niveaux.

Selon la nature de vos déplacements, il vous faudra choisir entre quatre types de chaussures : la Walker (entre 1 et 6 km/h), la Jogger (entre 4 et 10 km/h), la Runner (entre 8 et 20 km/h) et la Trainer (entre 1 et 20 km/h). Attention, selon les chaussures et leur "énergie", il ne sera pas possible de dépasser un certain temps.

Les chaussures possèdent des caractéristiques différentes dans leurs 4 attributs : l'efficacité, la chance, le confort et l'indice de réparabilité.

L'efficacité va permettre de rentabiliser au mieux son temps pour accumuler des jetons GST, la chance va permettre d'acquérir des bonus à la fin d'un déplacement, le confort va augmenter le taux de récupération des jetons GMT et la résilience va permettre de réduire le coût de réparation des chaussures. Eh oui car même l'usure de ses chaussures est un facteur qu'il va falloir prendre en compte.