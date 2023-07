Mouvements d'émeutes : "On est face à une fracture entre deux mondes", selon Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles

Derrière ces affaires, il y a la question des violences policières qui ont lieu aussi en Belgique. Avec les polices locales, Jean Spinette est en première ligne. Est-ce un problème que l’on sous-estime ? Le bourgmestre de Saint-Gilles rappelle que l’on est en droit d’attendre de la part de nos forces de l’ordre "légitimité et bienveillance" car la sécurité est un des droits fondamentaux. "C’est clair que si on a une vision illégitime de l’intervention de la force publique, ça c’est assez problématique."

Du côté des forces de l’ordre, "les policiers ont un sentiment, plus que le sentiment, ils se font rejeter, insulter au quotidien. Ils ont un vécu particulièrement difficile. Les jeunes aussi." Il rappelle qu’avant que des affaires comme celle-ci ne reviennent dans l’actualité, des tentatives de reconstruire le dialogue entre les deux parties étaient en cours. "C’est clair que l’exercice légitime de la force par un agent de police - on parle de l’article 37 de la loi sur la fonction de police, on parle d’un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement -, tout recours à la force doit être raisonnable et proportionnel à l’objectif poursuivi."

Jean Spinette poursuit : "On est vraiment dans une question, dans l’immédiateté. Un policier doit faire ce calcul-là en pleine intervention. Il a peur parfois pour lui-même, il a peur pour l’entourage et doit pouvoir proportionnaliser son intervention à ce qu’il se passe. C’est un exercice éminemment difficile, qui demande du sang-froid de la formation. Et dans un contexte de montée de tension - parfois dans le rapport que certains publics ou que certaines personnes qui font l’objet d’un contrôle se comportent et comment la police se comporte - on est dans une montée qu’il convient aujourd’hui de rabaisser tout de suite et de travailler, hors contexte."