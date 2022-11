Mouvement FIRE : est-il possible de prendre sa retraite avant 40 ans ?

Arrêter de travailler à 40 ans, c’est possible ? Avec une épargne extrême et des dépenses réduites, les adeptes du mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early) pensent qu’ils pourront prendre leur retraite avant l’âge attendu grâce à leurs réserves d’argent constituées sur plusieurs années. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous éclaire sur le sujet dans Le 6/8.

Les fidèles de la mouvance FIRE ont tiré leur inspiration du livre "Your Money or Your Life" de Vicki Robin. Publié pour la première fois en 1992, ce livre établira les fondements du mouvement devenu aujourd’hui un mode de vie qui vise à atteindre l’indépendance financière à un stade de la vie plus précoce que l’âge ordinaire de la retraite.

Quelle est la recette magique ?