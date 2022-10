Mouvement de grève spontané au dépôt de Jemeppe: la circulation devrait reprendre normalement dès ce mardi

Une grève spontanée après des menaces à l'égard d'un chauffeur

Les chauffeurs n'ont pas pris le volant ce lundi à la suite d'un incident survenu hier après-midi dans un bus qui circulait à Boncelles, sur les hauteurs de Seraing. "Cela a débuté par une altercation sans gravité entre un chauffeur et un passager. L'individu est descendu du bus et a fait appel a un de ses amis qui est arrivé en scooter", précise Fabian Quintiens, secrétaire régional CGSP pour le Tec Liège-Verviers. "Alors qu'il était presque arrivé au terminus, le chauffeur a été rattrapé par les deux individus. Il a eu le bon réflexe de ne pas s'arrêter, d'appeler les secours et de se mettre en sécurité à la gare routière de Jemeppe où l'attendaient la police et les contrôleurs. Les chauffeurs doivent faire face à une agressivité croissante. Ce mouvement de grève spontané, c'est l'expression d'un ras-le-bol", estime Fabian Quintiens.