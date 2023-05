Moutons, savoir-faire artisanal et créations locales : une journée en famille à la ferme… en ville

Connaissez-vous les Moutons bruxellois ? Il s’agit d’une initiative lancée par David D’Hont, enseignant dans une école professionnelle à Molenbeek, qui, en activité complémentaire, est devenu berger. Il y a quelques années, il a eu envie d’élever des moutons noirs en pleine ville. Dans le but de vendre de la viande locale mais aussi de valoriser la laine des moutons. Il s’est alors associé avec Pauline Dornat, une voisine, qui a monté le projet 1030 Blackwool. Pauline récupère la laine des moutons et la transforme. Elle souhaite qu’à travers son initiative puissent se mettre en place des rencontres et des échanges intergénérationnels. Et pour que ces rencontres aient lieu, elle a mis en place des ateliers de transmission du savoir-faire.