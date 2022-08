Moutarde, brocoli, oignon : des ingrédients insolites aux vertus beauté insoupçonnées.

Elle monte au nez, apporte du peps à certains de nos plats et favorise la repousse des cheveux. Les bienfaits capillaires de la moutarde sont eux aussi encore (trop) méconnus alors que le condiment stimule la pousse des cheveux et les rend également plus forts et résistants. Si les masques capillaires à la moutarde (en graines ou poudre) ont longtemps été préconisés, il existe aujourd'hui des huiles végétales voire des shampoings qui font parfaitement le travail et vous permettent de bénéficier des mêmes propriétés sans les désagréments.

Mais les graines de moutarde sont également bénéfiques pour la peau.

Non contentes de lui apporter de l'éclat, elles sont également des alliées de taille pour les peaux matures grâce à des vertus raffermissantes et une action sur la circulation sanguine. Les marques WAAM Cosmetics, My Mira ou encore MyCosmetik proposent toutes des huiles entièrement dédiées à la beauté des cheveux et de la peau.