Moustier-sur-Sambre: le travail reprend sous conditions chez AGC

Alors qu'une partie d'entre eux avaient débrayé spontanément ce jeudi pour protester contre le non-versement d'une prime, les travailleurs de AGC Glass Europe à Moustier-sur-Sambre (province de Namur) ont finalement accepté de reprendre pleinement leurs activités ce vendredi matin. Mais cette reprise ne se fera pas sans conditions, un ultimatum étant adressé à la direction afin de trouver une issue au conflit.

"Nous laissons à la direction jusqu'au 4 avril prochain pour nous soumettre une proposition convenable" explique ainsi le délégué FGTB Benoit Tilmant qui n'exclut pas d'autres actions de grève à l'avenir.

Sur son site de Moustier-sur-Sambre, le groupe AGC emploie près de 700 personnes et produit, transforme et commercialise du verre plat à destination notamment des secteurs de la construction et de l'automobile.