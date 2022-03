Moustier-sur-Sambre: la grève reprend chez le producteur de verre AGC

Alors qu'ils avaient suspendu provisoirement leur mouvement de grève il y a une dizaine de jours, les travailleurs d'AGC à Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre, province de Namur) ont à nouveau débrayé ce mercredi, déplorant le non versement d'une prime. "La direction nous avait dit qu'elle ferait une proposition mais elle est revenue hier sans rien du tout" regrette le délégué CSC Johnny Lodovisi, "La seule proposition qu'ils nous font, elle n'est pas acceptable, c'est de peut-être discuter d'une prime pour l'année prochaine, mais avec aucune garantie. Ce n'est pas ce qui avait été promis".

Depuis 05h00 ce matin, plusieurs dizaines de travailleurs se sont présentés devant les grilles du site, bloquant les accès. L'activité à l'intérieur de l'usine est réduite au strict minimum afin de garantir la pérennité des outils de production.

Selon Johnny Lodovisi, la grève ne sera levée qu'à partir du moment où la direction acceptera de revoir sa position: "Tant qu'elle ne revient pas avec une réponse positive, le mouvement va continuer" assure t-il, "Ça fait six ans qu'on demande au personnel d'être résilient parce que la situation est difficile, on leur demande de relever les objectifs en terme de polyvalence, de flexibilité, une prime avait été promise en fonction de ces objectifs et maintenant la direction revient sur sa parole alors que ces objectifs ont été atteints. Les travailleurs sont énervés, ils ne comprennent plus la politique du groupe aujourd'hui, alors qu'il y a toujours eu une concertation sociale."

Le groupe AGC Glass Europe emploie plus de 15 000 personnes sur une centaine de sites industriels en Europe, dont environ 700 à Moustier. L'entreprise est spécialisée dans la production de verre à destination des secteurs de la construction et de l'automobile.