"Moustache Gracias" au Magic Land Théâtre : pas de dahlia pour Señor Gomez

En proposant une nouvelle intrigue mettant en vedette Sherlock Holmes et son ami le fidèle Watson, la joyeuse troupe troque les pandas pour les sombreros et nous amène à toucher du doigt les mystères de l’Amérique latine. À découvrir du 8 au 23 décembre.

Alors qu’il était sur le point de révéler le secret de la vie éternelle, le professeur Gomez est porté disparu. Entre nécromancie, rencontre amérindienne et célébration du "Dia de los Muertos", Sherlock Holmes devra relever nombre de défis au péril de sa vie. Une enquête pleine d’humour, de suspens, d’autodérision et qui sent bon la tortilla !

Fidèle à la tradition, un chaleureux accueil attend quiconque franchit les portes de cet univers pour échapper à la morosité et au froid mordant de l’hiver. Le soleil s’invite dans la salle avec les chants mexicains et au dernier "olé", l’aventure commence : c’est parti pour un spectacle décapant d’une grosse heure et demie. Avec Patrick Chaboud aux commandes, le rire éclate en bouche comme un morceau de citron après une tequila ! Personnages hauts en couleur, retournement de situations, moments musicaux (parfois émouvants), gags, vannes et calembours, tout ce qui fait le succès du Magic Land est réuni dans ce quatrième volet des aventures de Sherlock Holmes.