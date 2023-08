Moussa N’Diaye savoure son premier but à Anderlecht : "On est comme une famille"

Après une défaite inaugurale face à l’Union Saint-Gilloise, Anderlecht s’est rapidement ressaisi en signant deux succès consécutifs face à l’Antwerp et sur le synthétique de Saint-Trond.

Auteur de son premier but sous le maillot anderlechtois, Moussa N’Diaye avait du mal à cacher sa joie à l’issue de la rencontre. "On a bien travaillé, je veux remercier les supporters et toute l’équipe. Ça me frustrait de ne pas marquer, j’attendais cela depuis longtemps, mais c’est chose faite désormais. A Barcelone, je ne marquais pas beaucoup parce que je ne pouvais pas trop monter. Ici, le coach me demande de suivre les actions offensives et j’ai réussi à marquer de la tête".

Le Sénégalais pointe la camaderie dans le vestiaire mauve. "On a vécu un match difficile mais on a bien géré malgré une première mi-temps compliquée. On a été très solidaire après la carte rouge d’Anders Dreyer. Je veux féliciter tout le monde".

Le défenseur de 21 ans est confiant pour l’avenir au Sporting. "On est bien parti. Le premier match a été compliqué mais on enchaîne sur deux victoires. Le travail commence à payer. On va encore obtenir beaucoup de points dans les matches à venir".

Les Bruxellois ont également annoncé l’arrivée du latéral gauche Alexis Flips. Mais pas de quoi inquiéter N’Diaye. "Il est le bienvenu. On est comme une famille, cela dépendra des choix du coach. On est solidaire entre nous".

Les Mauves viseront une troisième victoire de rang dimanche prochain contre Westerlo.