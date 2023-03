Moussa N’Diaye, défenseur d’Anderlecht : "Le pourcentage de chances qu’on passe contre Villarreal au retour ? 100%"

Solide, Anderlecht a méritoirement arraché un partage à domicile contre Villlarreal en 8e de finale aller de Conference League (1-1). Forcément, après cette belle partition collective, les rêves les plus fous sont permis. C’est en tout cas ce qui ressort des interviews d’après-match des Mauves, galvanisés par ce bon match.

Si Zeno Debast s’est montré plus tempéré, Moussa N’Diaye était lui particulièrement euphorique et ambitieux au sortir du match. Questionné par Manu Jous sur les chances d’Anderlecht d’aller au prochain tour, le latéral sénégalais n’est pas passé par quatre chemins : "100%. On travaille pour, on est motivés. Pour moi, c’est 100%. On a fait 1-1 ici. Donc on peut tenir là-bas. On va se qualifier, inshallah."

Une ambition qui peut paraître démesurée pour certains mais que N’Diaye forge donc dans la belle rencontre des Bruxellois : "Félicitations à toute l’équipe. On a fait l’essentiel, on a bien travaillé. Ce n’était pas facile mais on a fait le maximum. On va continuer à travailler pour essayer d’aller chercher ce résultat. Malgré ce but encaissé, on a gardé notre sang-froid, la tête haute. A la mi-temps, le coach a bien parlé, en 2e mi-temps, on a tout donné. Si on est plus libérés en Europe ? Oui, ce n’est pas la même chose. On joue contre des équipes d’autres pays, pas contre des équipes qui se connaissent."

Alors que de nombreuses personnes disaient que Villarreal constituait le pire tirage possible, Anderlecht a donc fait taire les plus sceptiques : "Les gens disaient ça mais nous, on n’avait pas le même état d’esprit qu’eux. Le coach nous motivait bien. J’espère qu’on aura le même état d’esprit là-bas. Et on va gagner."

Avant cela, il va falloir se farcir le Cercle, dans un match déjà capital dans la course au Top 8, chez nous. Avant de faire le déplacement en Espagne pour éventuellement continuer à rêver.