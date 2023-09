Moussa Djenepo proche d'un retour au Standard : le club idéal après 4 ans de galère à Southampton ?

Sur une voie de garage à Southampton, l'ailier Moussa Djenepo, sera-t-il le remplaçant d'Aron Dønnum au Standard ? L'international malien en a envie, et un accord entre les deux clubs devrait être trouvé d'ici la fin du mercato estival en Belgique (mercredi 06/09, 23h59).

Moussa Djenepo, désormais âgé de 25 ans, n'a laissé que des bons souvenirs aux supporters du Standard : lors de la saison 2018-2019 (il était arrivé à Sclessin un an plus tôt, mais n'avait disputé que des bribes de match), il inscrit 11 buts, délivre 6 assists et mène l'équipe alors entraînée par Michel Preud'homme à la troisième place du championnat, derrière Genk et le FC Bruges.

Ses prestations en Europa League (3 buts, dont deux face au FC Séville) attirent les recruteurs étrangers, et en fin de saison, Moussa Djenepo fait le grand saut vers la Premier League et Southampton. Le Standard, de son côté, encaisse plus de 15 millions d'euros !

Et les débuts du Malien en Premier League sont fracassants : lors de ses deux premières rencontres avec les Saints, il inscrit deux buts... mais se blesse dans la foulée. Il rejouera, mais n'inscrira plus le moindre but lors de la saison 2019-2020.

Souvent remplaçant, parfois titulaire, Moussa Djenepo peine à se montrer décisif (2 buts, 0 assist malgré 1500 minutes de jeu en 2020-2021) et ne joue quasiment pas en 2021-2022 (674 minutes de jeu).

Il retrouve un peu plus de temps de jeu la saison dernière, mais la saison est catastrophique pour Southampton, qui termine à la 20e et dernière place de Premier League et bascule en Championship.

En conflit avec son nouvel entraîneur, l'Ecossais Russell Martin, Moussa Djenepo n'a joué qu'un match cette saison. Titularisé en Coupe de la Ligue face au FC Gillingham, club de League Two (D4), le 8 août dernier, il n'a pu empêcher la défaite (3-1) et l'élimination de Southampton.

Son bilan comptable lors de ces 4 saisons à Southampton ? 91 matches, 5 buts, 5 assists.

L'ancien coéquipier de Roméo Lavia, qui a lui aussi quitté Southampton cet été pour rejoindre Chelsea, est donc proche d'un transfert définitif à Sclessin. Dans un contexte, sans doute, idéal pour relancer une carrière qui avait démarré à du 100 à l'heure il y a un petit bout de temps maintenant...