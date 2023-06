Mouscron : une nouvelle vie pour le Canonnier, un an après la faillite de l’Excel

Connu pour le sport, l’antre mouscronnoise, orpheline du Royal Excel Mouscron depuis sa faillite en fin de saison dernière, s’ouvre maintenant aux événements. Le club de Deinze (Challenger Pro League), désormais locataire du stade, a signé un partenariat avec "The Arena Group" pour la commercialisation de toutes les activités du stade en dehors des matchs de football.

Séminaires, projections, concerts, expositions et autres événements sportifs pourront désormais avoir lieu au Canonnier. Une très bonne nouvelle pour la bourgmestre Brigitte Aubert qui voit ce partenariat comme un atout pour l’attractivité de la ville : "Aujourd’hui on ne peut plus imaginer qu’un stade serve uniquement aux matchs de foot, dit-elle. Si ça pouvait nous permettre d’être davantage connu, de ramener des visiteurs et de développer nos entreprises, c’est une bonne chose."