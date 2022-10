Mouscron : une caricature qui ne fait pas rire la bourgmestre

Une histoire étonnante à Mouscron : La bourgmestre n’a pas apprécié du tout d’être mise en scène dans une caricature qui circule sur Facebook. Elle a sommé les modérateurs de la page de retirer la photo, ce qu’ils n’ont pas fait.

Pour comprendre, il faut savoir qu’il y a une semaine, la Ville de Mouscron a récompensé deux personnes qui ont porté secours à une mère et son fils lors d’un incendie. Symboliquement, Brigitte Aubert a remis aux deux "héros" un Monopoly, le célèbre jeu, version mouscronnoise.

Alors… recevoir un jeu de société pour avoir sauvé des vies, ça pouvait faire une bonne blague et c’est ce qui est arrivé. Une caricature est apparue sur la page Facebook "Mouscronmaville": La photo humoristique représente une cérémonie militaire, des soldats décorés par des gradés, et le montage fait apparaître Brigitte Aubert, qui arrive avec son Monopoly pour les récompenser.

A la Ville, apparemment on n’a pas trouvé ça drôle, et on a mis en demeure les gestionnaires de la page "Mouscronmaville" de retirer la photo, se "réservant le droit d’engager des procédures". A l’heure d’écrire ces lignes, la photo y est toujours.

Selon un spécialiste en droit des médias, interrogé par le courrier de l’Escaut, Brigitte Aubert n’a pas le droit de tenter de faire interdire la photo ; la caricature étant protégée par la loi. Les auteurs du montage photo n’ont sans doute pas imaginé qu’une blagounette allait leur attirer autant de foudres et créer, au final, un petit buzz.