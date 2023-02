Mouscron : plus de 325 écoles séduites par le projet de « la mangeoire de quartier »

Comment sensibiliser les enfants à la nature ? Cet hiver, le Crie de Mouscron, le centre régional d’initiation à l’environnement, a élargi son projet de la " mangeoire de quartier " aux écoles. L’idée est de fournir un kit aux établissements scolaires pour que les enseignants puissent proposer à leurs élèves des activités sur les oiseaux, "on leur donne des posters, un déroulé pédagogique pour apprendre à fabriquer une mangeoire, des jeux pour connaître les différentes espèces", explique Gatien Bataille, le porte-parole du Crie.

Un projet qui arrange les écoles car s’improviser animateur nature, ce n’est pas donné à tout le monde. D’ailleurs, le Crie ne s’attendait pas à un tel succès : "on a balancé un post sur Facebook fin novembre pour inviter les écoles à y participer. En une semaine, on avait 100 mangeoires, en deux semaines, 200 mangeoires et ici, on est à 325 mangeoires dont certaines en France, en Suisse, au Canada et même aux Etats-Unis".

Si cela vous intéresse, toutes les infos se trouvent sur le site lamangeoireduquartier.org.