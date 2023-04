Mouscron ouvre un nouveau centre d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

Il y a une petite cuisine, une salle de bain et des chambres privées. Ce n’est pas le grand luxe, mais il y a tout ce qu’il faut pour accueillir Léonide et sa famille. Jusqu’ici, ils logeaient dans un petit gîte isolé en milieu rural. Alors arriver en pleine ville, à Mouscron, c’est un plus, nous explique-t-il.

Pour les accueillir et aider à se faire comprendre, c’est Katerina qui se charge de l’accueil. Elle-même s’est réfugiée en Belgique au début de la guerre. Elle est aujourd’hui employée pour accueillir ses compatriotes et les aider à se faire comprendre et dans leurs démarches.

" Je les aide à traduire les papiers, à l’école. Quand ils arrivent nous faisons tous les papiers, nous allons à la commune pour les enregistrer " explique-t-elle. Katerina est arrivée en Belgique l’année dernière, elle est passée par le même chemin et est fière de pouvoir aider ses compatriotes : " quand ils viennent ils ne connaissent pas le français et rien du tout et c’est un peu compliqué pour eux. Je peux aider les personnes à s’intégrer bien et trouver quelque chose pour ces familles ".

Dans ce centre, 25 réfugiés peuvent être hébergés au total. Il y a 2 familles qui arrivent ici et la semaine prochaine arrive une femme avec ses enfants.