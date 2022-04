Mouscron : malgré le refus de la licence, Clement Tainmont veut rester optimiste

Sans licence professionnelle ni même amateure, la continuité de l’Excel Mouscron est menacée. Dans l’état actuel, le club "hurlu", qui se voit refuser sa licence en première instance pour la 7e fois en huit ans, est relégué en D2 amateur. C’est ce qui ressort des motivations de la Commission des Licences de l’Union belge. Un énième coup dur pour Mouscron. Clément Tainmont, le piston gauche du club, veut toutefois croire en une reprise de l’Excel.

Clément Tainmont, comment appréhendez-vous ce nouveau coup dur ?

" Ce n’est absolument pas une surprise pour nous, le club, le staff, les joueurs… C’est une conclusion inéluctable par rapport à tout ce qui s’est passé ces derniers temps. Nous nous étions préparés à ce que le club n’ait pas sa licence en première instance. "

Vous avez dû composer, vous joueurs, avec des retards de paiement…

" Oui le dernier mois n’a pas encore été payé. Je ne dis "pas encore " parce que c’est une situation qui date du mois d’octobre. A chaque fois nous avons dix ou quinze jours de retard sur le mois précédent. C’est une situation à laquelle nous nous sommes habitués. On n’a pas eu d’autres options que de l’accepter. Il y a les joueurs d’expérience qui ont pu mettre un peu d’argent de côté. Mais derrière, il y a les jeunes joueurs qui attendent leur salaire à la fin du mois. Nous avons tous des charges à supporter, des enfants… C’est une situation, difficilement supportable pour n’importe quel joueur. "

Derrière les joueurs, il y a les employés du club qui n’ont pas les reins aussi solides…

" Oui. Il y a les joueurs, les acteurs principaux, ceux qui sont dans la lumière. Mais derrière il y a les bénévoles, les personnes dans les bureaux. Et puis il y a le " Futuro " le centre de formation. Tout un staff qui fait grandir ces jeunes qui sont prometteurs. Leurs résultats sont très bons malgré la situation. Si la situation se dégrade encore plus, ils seront nombreux à souffrir de la situation. Sans oublier les supporters. "

Avez-vous eu des contacts avec Gérard Lopez ?

" Non. Ni avec aucun autre dirigeant du club. Nous avions eu une réunion en octobre une réunion par rapport au retard de salaire. Mais depuis, plus rien. C’est ce qui est triste. Nous sommes esseulés depuis de nombreux mois. "

Malgré tout cela, vous souhaitez rester optimiste quant à une reprise éventuelle…

" J’essaye d’avoir du recul par rapport à tout cela. Cela fait 8 ou 9 ans que l’Excel est recalé en première instance avant d’obtenir finalement la licence. Donc oui j’ai envie d’être optimiste une fois encore. Il y a beaucoup de gens qui bossent pour ce club et beaucoup de potentiel. Même s’il y a des dettes etc. Je me dis que si chacun y met du sien, les actionnaires actuels et les repreneurs, pourquoi ne pas espérer des jours meilleurs pour le club ? "