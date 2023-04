Mouscron : la rénovation de l’Hôtel de ville a révélé la présence d’une fresque

À Mouscron, les travaux de rénovation de l’hôtel de ville avancent bien. À l’intérieur le gros œuvre est terminé mais il reste encore à accomplir l’aménagement d’une esplanade à l’arrière du bâtiment ainsi que la restauration de la façade dont le nettoyage est programmé pour le mois de juin.

Cela fait six ans que ce bâtiment est inoccupé et, en raison des travaux, l’administration communale s’est installée dans un bâtiment flambant neuf.

"Nous devions rénover cet Hôtel de ville depuis de nombreuses années, il fallait démolir l’arrière étant donné qu’il est constitué de nombreuses petites pièces qui n’étaient plus très accessibles et elles ne l’étaient pas du tout aux personnes à mobilité réduite", explique Brigitte Aubert (Les Engagés), la bourgmestre, "Pour ce bâtiment emblématique de notre centre-ville, il était d’autant plus important de mettre les moyens pour le rénover et le rendre accessible à l’ensemble de la population que nous ne disposons pas de beaucoup de patrimoine, nous devions donc rénover et mettre en valeur cet hôtel de ville où de nombreux citoyens se sont mariés". Et à ce sujet, bonne nouvelle pour les futurs mariés, l’hôtel de ville devrait à nouveau accueillir les mariages d’ici le mois de septembre.

Une fresque découverte à l’hôtel de ville de Mouscron

Ceux qui entreprennent des travaux le savent, un chantier réserve toujours des surprises. Celui de l’Hôtel de ville n’a pas échappé à la règle et en ce qui le concerne, elle fut plutôt bonne "Lors de traitements muraux pour l’enlèvement du tapissage, une fresque a été découverte", confie Jérémie Lebit, l’architecte de la ville. "Celle-ci a fait l’objet d’une analyse et d’une demande auprès de l’entrepreneur de restauration pour budgétiser et planifier la restauration de cette œuvre".

L’enveloppe pour la rénovation de l’hôtel de ville de Mouscron s’élève à 3 millions d’euros.