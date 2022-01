Mouscron : Ils chantent sous les fenêtres des résidents confinés dans les maisons de repos

Chanter pour rendre le sourire aux résidents des homes confinés : c’est l’initiative des élèves de 4e primaire du collège Sainte-Marie à Mouscron. Ce jeudi matin, ils ont fait la tournée de quelques maisons de repos de la ville. A chaque fois, ils ont offert un mini-concert sous les fenêtres des pensionnaires.

" On chante dehors, c’est un peu ennuyant ce Covid", confie Joseph, l’un des élèves. " On sent quand même que ça leur fait chaud au cœur, complète Massimo, un autre élève. Parce qu’ils ne voient plus personne depuis quelques jours. Je suis content pour eux. "

Certaines maisons de repos mouscronnoises sont en effet en quarantaine depuis une semaine, leurs pensionnaires ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches. Alors dans ce contexte, le petit spectacle des enfants change le quotidien des aînés. " C’est merveilleux. Ils sont venus avec des chansons remplies d’amour, des jolis petits dessins. Il ne fallait rien de plus pour rendre nos résidents heureux. Pour eux, c’est la plus belle chose qui pouvait arriver aujourd’hui", sourit Zoulikha Madani, l’éducatrice du home Vandevelde.

Derrière les vitres, à chaque fin de chanson, des sourires et des applaudissements. Parmi les résidents, Marie-Thérèse Vantomme se surprend même à fredonner " La tendresse " de Marie Laforêt. " J’ai fait partie d’une chorale pendant 27 ans. Donc je suis un peu émue ", nous confie-t-elle.

Les enfants ont ensuite poursuivi leur tournée devant d’autres maisons de repos de la ville et sous les fenêtres de l’hôpital.