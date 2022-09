Mouscron fête les Hurlus le premier week-end d'octobre

Clowns, saltimbanques et artistes de rue s’apprêtent à envahir les rues de Mouscron pour le premier week-end d’octobre ! Le samedi, les mouscronnois font la fête aux Hurlus avec des parades de géants, et des cortèges folkloriques.

Le lendemain, c’est le Festival des Arts de la Rue HurlusBerlus qui s’installe pour une seconde fois dans la cité frontalière. Autrefois, les parcs, les places publiques et les ruelles étaient le théâtre des exploits d’artistes en tout genre. Fidèles aux traditions ancestrales, de nombreux spectacles de cirque sont prévus dans toute la ville avec une centaine d’artistes à retrouver dans les allées. De la Grand Place, au parc paysager, en passant par l’amphithéâtre naturel à l’arrière du Centre Culturel, et les jardins du musée du Folklore, les lieux ne manquent pas pour réaliser les nombreux tours au programme. Leurs performances se marient alors au patrimoine de la région et offrent aux passants une promenade enchantée, fantasque, rigolote ou même émouvante.

Ce sont huit scènes au total, prêtes à accueillir les acrobates, jongleurs, voltigeurs, saltimbanques, contorsionnistes, funambules, équilibristes et 16 spectacles joués à 4 reprises, ainsi qu’une dizaine de spectacles ambulants et des écoles de cirque qui sont à retrouver un peu partout dans la ville. Et pour finir cette journée en apothéose : à 20 heures la Grand Place accueille le grand spectacle final ! Un week-end à ne pas manquer pour les Mouscronnois ou pour les amateurs d'arts de rue de passage.