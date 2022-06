Mouscron et l'IEG, ou les éternelles liaisons dangereuses

IEG : "Intercommunale d’Etude et de Gestion". Derrière cet obscur acronyme se cache le secret de la montée en flèche de l’Excelsior Mouscron dans les 90-2000. Bourgmestre depuis 1980, Jean-Pierre Detremmerie fonde l’IEG, sorte de bras armé financier de son grand rêve: placer sa ville et son club sur la carte de Belgique.



Le principe est simple : Detremmerie attire des industries et des fonds européens; lui, de son côté, délivre les procédures et les permis d’installation. En échange, les investisseurs sont clairement invités à sponsoriser le club de foot.

Pendant 15 ans, il n’y aura que confusions d’intérêts et de mandats : des dirigeants siégeant des deux côtés, du personnel communal travaillant pour l’Excel, on a même parlé de joueurs bénéficiant de logements sociaux de la Ville. Et tant pis pour les autres clubs locaux (le water-polo et le volley), tant pis aussi pour le secteur culturel.

Coffre-fort... à retardement

En évoquant l’IEG, qu’il présidait, Detrem se vantait souvent : " Je suis assis sur un coffre-fort " disait-il. Detrem' veut que son club soit le premier ayant un milliard de FB de budget, les joueurs ont alors les meilleurs salaires du pays.

Mais le vent va tourner. Inculpé de faux, usages de faux et abus de biens sociaux, Detrem' est lâché de toutes parts. Il perd le maïorat en 2003, la présidence de l’Excel deux ans plus tard, puis celle de l’IEG en 2009 après avoir été exclu du CDH local.

Malade et isolé, Jean-Pierre Detremmerie se suicide par pendaison en 2016, la veille d’une audience qui devait le renvoyer devant le tribunal. Triste épilogue pour celui qui se rêvait Soleil, mais qui ne fut qu’Icare.