Mouscron : 85% de l'éclairage public de l'entité restera à nouveau allumé dès cette nuit

Ce lundi 28 novembre 2022 à Mouscron, la bourgmestre Brigitte Aubert et le Collège communal ont pris la décision de mettre fin à l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h00 du matin. Une décision principalement motivée pour des raisons de sécurité. L' Opérateur des réseaux gaz et électricité Ores devait intervenir pour mettre cette décision en pratique.

La ville de Mouscron indique que c'est chose faite ce mercredi ce qui signifie que "85% de l’éclairage public de l’entité mouscronnoise restera bien allumé dès cette nuit".

En ce qui concerne des parties des villages de Dottignies et d’Herseaux, le communiqué précise qu' "il faudra patienter un peu plus longtemps avant de retrouver des rues éclairées entre minuit et 5h00. Ores procède actuellement aux aménagements nécessaires".