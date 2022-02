Mousa Dembélé : la retraite prochaine d'une divine énigme

Il n'a pas encore tout à fait rangé ses crampons, mais bien officialisé sa volonté de le faire au terme de l'année de contrat qui lui reste à prester à Guanghzou. Comme une annonce de dernière tournée, quoique plus proche d'une résidence. Rien de plus normal pour un footballeur qui a toujours placé la dimension artistique sur le devant de la scène.

Contrairement aux idées reçues, Mousa Dembélé n'appartient pas à cette catégorie de joueurs (très large au sein de la "génération dorée") à s'être exilés à l'étranger pour y apprendre et y découvrir les bases du professionnalisme. Avant de s'épanouir en Eredivisie néerlandaise (Willem II, AZ Alkmaar), puis en Premier League anglaise (Fulham, Tottenham), c'est bel et bien au sein de notre bonne vieille Jupiler Pro League (plus sobrement, et moins commercialement, appelée "division 1" à l'époque...) que le jeune Dembele a vissé ses premiers studs, très logiquement au Beerschot, ou plus exactement au Germinal Beerschot Anvers (mieux connu sous son acronyme GBA). Un port d'attache qui coulait de source pour ce jeune belge d'origine malienne (par son père), né à Wilrijk et formé à Berchem Sport, à quelques encablures du Kiel...

Le 24 avril 2004, Mousa Dembélé effectuait ses débuts contre Charleroi. Et déjà comme un symbole de tout ce qui allait suivre, sa montée au jeu dans le dernier quart d'heure à la place de Daniel Cruz n'allait déboucher que sur...7 minutes de jeu, le temps de se blesser et de devoir céder sa place à Dirk Huysmans...

Au total, Mousa Dembélé aura disputé 23 matchs en Belgique (toutes compétitions confondues). Le temps de donner 3 assists et d'inscrire... 1 but (le 28 novembre 2004 à Mons). Peu pour un attaquant. Car, on aurait tendance à l'oublier, c'est bel et bien comme avant-centre que Dembele a été formé et utilisé durant la première partie de sa carrière. Cela, tant en club qu'en équipe nationale (remplaçant de Luigi Pieroni et de Stijn Huysegems lors de ses deux premiers matchs en 2006, en Slovaquie et contre la Turquie).

Ce n'est que plus tard, lors de son passage à l'AZ Alkmaar, que son coach de l'époque (un certain Louis Van Gaal), a pris le parti de le faire reculer dans le jeu, d'abord en "10", ensuite en "8". D'une part pour mieux pouvoir exploiter son formidable potentiel technique. Mais d'autre part aussi pour remédier à ce problème de finition qui a toujours caractérisé Mousa Dembélé (62 buts en 579 matchs en club, 5 buts en 82 matchs avec les Diables Rouges).

La qualité, plutôt que la quantité. C'est ce qui vient à l'esprit quand on évoque les réalisations de Mousa Dembélé, et principalement celle contre... Willem II, sous le maillot de l'AZ, le 27 septembre 2008. Un but d'anthologie, de classe mondiale, sur lequel Dembélé a fait étalage de sa palette technique pour effacer (dégoûter ?) les défenseurs adverses.