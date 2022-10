Mous Lamrabat, photographe belge entre pop culture et traditions

Sur sa page Instagram qui comptabilise plus de 170.000 followers, on y retrouve notamment des portraits proposés pour des marques et magazines prestigieux tels que GQ, Vogue (avec Pharrell), Louis Vuitton ou encore Vogue Arabia. Sa photo intitulée "M is for Mashallah" en est un parfait exemple. On y voit une chéchia, chapeau traditionnel associé au "M" bien connu de la chaîne de fast-food McDonald’s, est ici détourné et fait référence à une expression arabe courante liée à la religion : Mashallah signifiant Dieu soit loué ou Dieu l’a voulu.