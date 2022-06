"Mourir sur scène" de Dalida : que raconte réellement la chanson ?

"Moi je veux mourir fusillée de lasers / Devant une salle comble".

Elle se présente comme une condamnée à mort. En se présentant comme objet sacrificiel, qui donne le pouvoir à son public, Dalida crée toutes les conditions du mythe. Elle pose elle-même la première pierre de sa propre légende. En d’autres termes, dans "Mourir sur scène", Dalida montre ce qu’elle veut devenir après sa mort : un récit.

Alors est-elle morte sur scène ? Si on se fie à la métaphore on peut dire que oui. Mais on oublie que dans la chanson, il y a deux personnages : elle, et la mort.

On sait à l’inverse peu de choses de la réaction de la mort. Son nom a toujours été citée dans tous les journaux. On a même accusé la mort d’être responsable de la disparition de Dalida. La mort a l’habitude d’être montrée du doigt, mais elle ne s’attendait pas à un tel déferlement de tristesse et d’émotion.

La mort a décidé de faire un geste et de mettre en place un système VIP qui permet à certaines personnes décédées de ne jamais vraiment mourir. La mort est une personne coquette, qui aime entretenir le mystère autour d’elle, un peu comme une vedette… Ce qu’on ne sait pas, c’est que la mort et Dalida s’étaient entendues.

La mort et Dalida avaient un deal : "Je veux bien mourir, mais je veux rester vivante". Et ça a marché : Dalida est, quelque part, toujours vivante.