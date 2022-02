Mourir pour Kiev aujourd’hui ou demain pour Taïwan ?

C’est à un véritable coup de tabac auquel on a assisté ce lundi sur les marchés financiers. La plupart des indices boursiers étaient en baisse, à cause d’un risque d’invasion imminente de l’Ukraine par la Russie.

Jusqu’à présent les investisseurs n’y croyaient pas trop à cette guerre, car si la Russie peut nous faire mal avec son gaz, elle a encore plus à perdre que nous dans cette guerre. Mais voilà, au fil des déclarations des uns et des autres, les investisseurs se disent que Vladimir Poutine pourrait agir de manière irrationnelle. Autrement dit, la Bourse intègre aujourd’hui le danger d’une guerre dans les cours.

Le raisonnement est le suivant : si une action militaire devait avoir lieu, cela provoquera automatiquement des sanctions économiques contre la Russie, et cette dernière rétorquera en coupant son approvisionnement en gaz pour l’Europe. Ce serait une catastrophe pour l’industrie européenne. Le pétrole risquerait aussi de passer la barre des 100 dollars le baril. Tous ces chocs alimenteraient encore plus l’inflation, cela alourdirait la facture énergétique des entreprises qui n’en ont pas besoin en ce moment. Quant aux particuliers – vous et moi – on se retrouverait avec des prix à la pompe exorbitants, à un moment où les ménages se débattent pour préserver leur pouvoir d’achat…