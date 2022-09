"Mourir pour des idées" de Brassens, l'un des premiers punks - un punk à moustaches et en polo beige acheté au marché

" Les deux oncles " est une chanson scandale où il met face-à-face l’ennemi et le combattant, l’allié et l’Allemand, le nazi et le résistant. Et dans laquelle il dit déjà : " Il est fou de perdre la vie pour des idées. Des idées qui viennent et qui font 3 petits tours – 3 petits morts – et puis s’en vont. "

Ce à quoi répond le fameux refrain – absolument magnifique - de l’autre chanson : " Mourir pour des idées, d’accord. Mais de mort lente. " Énorme foutage de gueule de la part de Brassens qui déclare : " Moi, je veux bien mourir pour mes idées mais en vivant le plus longtemps possible. Mourir pour mes idées de mort violente, de mort brutale, en martyre de guerre : ce sera sans moi. "

Toute la philosophie de la chanson est résumée dans cette phrase ironique mais géniale : " Mourir pour des idées, d’accord. Mais de mort lente. "

Et la critique du système des idées, et de la mécanique de l’engagement politique se poursuit avec ces mots assassins. Pire que tout, des mots sans pitié prononcés de façon détachée, comme si on avait quelque chose de plus important à faire – par exemple, vivre – plutôt que de défendre ses idées : " Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure. Allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car, à forcer l'allure, il arrive qu'on meure. Pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante. En rendant l'âme à Dieu c'est bien de constater. Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. " Cette notion du " rien à foutre de vos idées à la con " fait de Brassens l’un des premiers punks – un punk à moustaches et en polo beige acheté au marché.

On y trouve de petites énigmes linguistiques… Exemples. Il parle des " Saint Jean Bouche qui prêchent le martyre " (le martyre de la guerre). Les Saint Jean Bouche, ce sont des " beaux parleurs ". L’expression fait référence à Saint-Jean, orateur hors-pair dont le surnom Chrysostome signifie – en grec – " bouche d’or ".

En parlant toujours du monstre de la guerre, il dit " Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, la mort toujours recommencée. " Et là, il fait écho à " la mer, la mer toujours recommencée ", sampling du poème de Paul Valéry – " Le cimetière marin ". Il y a beaucoup d’autres subtilités linguistiques.

Et puis, il y a des punchlines comme : " Mourir pour des idées, c'est bien beau mais lesquelles ? "…

Écoutez " Mourir pour des idées " de Georges Brassens :