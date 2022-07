"Mourir d’aimer" un film de Josée Dayan avec Muriel Robin

L’histoire se passe en 1969. Gabrielle Russier, 31 ans, est professeur de français dans les quartiers nord de Marseille. C’est une enseignante vraiment passionnée par son métier et très appréciée de ses élèves à qui elle fait écouter de la musique et demande de réaliser des exposés… Elle a même une relation de confiance avec une dizaine d’élèves qu’elle fréquente aussi en dehors de l’école et qui viennent parfois chez elle. Christian Rossi, l’un de ses élèves, âgé de 15 ans, et Gabrielle tombent rapidement fou amoureux l’un de l’autre et deviennent amants.

Lorsque les parents de Christian apprennent ce qui se passe entre leur fils et son enseignante, ils font tout pour mettre un terme à cette romance interdite et décident de porter plainte pour détournement de mineur. Il faut se rappeler qu’à l’époque, il fallait avoir 21 ans pour être majeur. Gabrielle est incarcérée et ensuite libérée. Quant à Christian, il fugue, va en internat puis en hôpital psychiatrique. Les deux amants maudits finissent par se retrouver, tout en échappant à la justice. Mais Gabrielle est à nouveau incarcérée et condamnée à un an de prison avec sursis. Le procureur n’est pas satisfait du verdict et décide alors de faire appel. Dans l’attente d’un nouveau procès, Gabrielle craque, tombe dans la dépression et se suicide le 1er septembre 1969.

Après ce drame, la France est bouleversée. Deux célèbres artistes dédient une chanson aux amants : Serge Reggiani écrit " Gabrielle " et Charles Aznavour, " Mourir d’aimer ". " Mourir d’aimer " est le titre du film réalisé par André Cayatte en 1971 dans lequel Annie Girardot incarne Gabrielle Russier. Christian Rossi a fini par se marier, a eu des enfants et est illustrateur de bandes dessinées.