Mourinho suspendu deux matches pour ses "moqueries" envers l'arbitre

L'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho a écopé mardi de deux matches de suspension et 20.000 euros d'amende après son exclusion pour un geste ironique à la fin du match contre l'Hellas Vérone (2-2) samedi en championnat.

Furieux, le technicien portugais avait invectivé les arbitres et mimé un appel téléphonique, geste énigmatique qui lui a valu un carton rouge de la part du directeur de jeu Luca Pairetto à l'entame du temps additionnel.

Selon la presse italienne, le "Special One" jugeait insuffisant le temps additionnel annoncé. Avec son geste et ses paroles, il aurait accusé l'arbitre, dont le frère est un dirigeant de la Juventus Turin et le père avait été impliqué dans le scandale d'arbitrage du Calciopoli en 2006, de vouloir empêcher la Roma de gagner.

Mourinho lui-même ne s'est pas expliqué, préférant "rentrer à la maison et faire un bon dîner", selon le message posté sur Instagram.

Dans sa décision, le juge sportif explique que Mourinho a, "en se tournant vers le quatrième arbitre, adressé de graves insinuations à l'encontre du directeur de jeu", "insinuations" répétées dans le tunnel menant aux vestiaires.

Mourinho reste célèbre en Italie pour avoir, alors qu'il était entraîneur de l'Inter Milan, mimé des menottes pour contester des décisions arbitrales lors d'une rencontre contre la Sampdoria en février 2010. Ce geste lui avait valu trois matches de suspension.

Outre l'entraîneur, le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a été suspendu jusqu'au 8 mars pour avoir également adressé "de graves insinuations" à l'arbitre après le match, sanction réduite pour s'être ensuite "excusé".