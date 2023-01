Mourinho commente l’arrivée de Roberto Martinez à la tête du Portugal : "J’étais le seul choix de la Fédération"

La semaine dernière, Roberto Martinez a officiellement succédé à Fernando Santos à la tête de l’équipe nationale du Portugal. Après la victoire en Coupe d’Italie contre le Genoa, José Mourinho a commenté les rumeurs de ces dernières semaines selon lesquelles il prendrait place sur le banc de la Seleçao.

"Désormais, je peux vous parler et dire quelque chose qui ne vous intéresse peut-être pas beaucoup, mais je veux remercier le président de la Fédération portugaise", a raconté Mourinho reconnaissant envers Fernando Gomes, le numéro un de la fédération lusitanienne (FPF). "Ce qu’il a dit m’a fait énormément plaisir et m’a rendu très fier. Il m’a dit que je n’étais pas le premier choix pour le poste de sélectionneur, mais son seul choix et qu’il aurait fait n’importe quoi pour me faire revenir à la maison. Pour moi, c’était un honneur. Mais je ne suis pas parti, je suis à Rome et c’est ce qui m’intéresse." José Mourinho, 59 ans, est arrivé à Rome en 2021, signant un contrat de trois ans.