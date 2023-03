José Mourinho à l’amende et suspendu deux journées après son expulsion mardi

L’entraîneur portugais de l’AS Rome, José Mourinho, a été sanctionné mercredi d’une amende de 10.000 euros et d’une suspension de deux journées après un coup de sang mardi lors d’un match contre la Cremonese, qui lui a valu un carton rouge. Il est exclu pour la 3e fois de la saison avec son club pour avoir provoqué verbalement le 4e arbitre.

L’AS Rome, surprise par la Cremonese (2-1), a quitté le carré de tête de la Serie A, qualificatif pour la Ligue des champions, après ce match décalé de la 24e journée. Mourinho a été exclu après de violentes protestations contre l’arbitrage. C'est déjà la 3e fois qu'il est exclu de la saison avec la Roma.

Dans un communiqué publié mardi, la Serie A a expliqué que cette sanction lui a été infligée "pour avoir contesté avec véhémence et de manière provocatrice contre une décision d’arbitrage, réitérant ce comportement au moment de son expulsion" et "pour avoir, à la fin du match, pénétré sans y être autorisé dans le vestiaire des arbitres […] et proféré des déclarations gravement offensantes".

Il s’agissait de la sixième défaite de la saison des Giallorossi, qui ont réalisé une bien mauvaise opération puisqu’ils sont doublés au classement (44 points contre 45) par leurs rivaux de la Lazio, vainqueurs lundi à domicile de la Sampdoria 1-0 et désormais installés à la quatrième place.