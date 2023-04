Mourade Zeguendi : "Plus facile de dire 'j’ai le sida’ que ‘je suis musulman'", que lui répondez-vous ?

Himane, une auditrice de Vilvorde, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’il a voulu choquer et il a tout à fait raison. Depuis 9 ans, j’habite dans une commune qui n’est pas raciste. Il a fallu 4 ans avant de me faire accepter par mon voisinage. Quand je suis arrivée, j’étais la seule personne voilée et j’ai bien ressenti qu’on me voyait comme une terroriste. À chaque fête musulmane, je fais des gâteaux et j’en offre une boîte à mes voisins. Je me suis souvent fait claquer la porte au nez, mais j’ai persévéré et je me suis finalement fait accepter par mon voisinage. Je pense qu’avec mon voile, ma religion est visible et c’est ce qui freine les gens."