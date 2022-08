Mountainbike : Pidcock fier de son titre, Schuermans déçu de sa 6e place, De Froidmont n’avait pas les jambes

Pointé parmi les outsiders, Pierre De Froidmont a terminé à la 38e place et a connu un jour sans comme il le confirme au micro de Quentin Weckhuysen.

"J’en attendais plus par rapport aux dernières semaines qui étaient très positives. C’est le premier jour sans de l’année et c’est bizarre. Ce n’est pas sympa quand ça arrive aux championnats d’Europe. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’avais l’impression que les autres allaient deux fois plus vite et je n’ai jamais pu trouver de solutions pour réagir. J’ai fait les efforts, mais je n’avais pas la vitesse. C’est difficile, mais j’ai encore un peu de temps jusqu’au championnat du monde. Je vais essayer aussi de me reposer car ces dernières semaines ont été intenses pour répondre présent."

Si on ne peut pas toujours tout prévoir, Pierre espère cependant que ce coup de moins bien ne sera qu’un one shot et qu’il pourra faire un bon résultat aux mondiaux. "Il ne faut pas tout remettre en cause, la saison a été bonne. On est juste humain, parfois ça ne fonctionne pas et c’est dommage que ça arrive aujourd’hui, il y avait un super public et c’est un parcours qui me convient aussi. J’aurais aimé connaître une bonne journée, mais c’est comme ça. Les mondiaux, c’est une course différente, en montagne sur un circuit que l’on connaît mieux. Et ce n’est pas parce qu’aujourd’hui je n’étais pas top que la semaine prochaine je n’aurais pas les jambes. J’espère redresser la barre."