Mountain bike Spa : Un week-end fun, sportif et familial les 3 et 4 septembre

LA WES SPA-FRANCORCHAMPS UCI E-MOUNTAIN BIKE WORLD CUP

Le Circuit de Spa-Francorchamps accueille pour la première fois une manche du World E-Bike Series. La manche belge des World E-Bike Series, la WES Spa-Francorchamps UCI E-Mountain Bike World Cup se tiendra les 3 et 4 septembre 2022.

Ses célèbres étendues boisées, constituent le terrain idéal pour un parcours de Coupe du Monde de VTT électrique et le spectacle fera sans nul doute le bonheur des amateurs de la petite reine.

Le circuit conçu par les équipes du WES et de Spa-Francorchamps sera disputé dans le sens des aiguilles d'une montre pour la course 1, le samedi, et dans le sens inverse pour la course 2, le dimanche.

Pour les inscriptions, rendez-vous sur : ICI