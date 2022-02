Mounir offre une reprise MAGISTRALE de "September Song" sur la scène de The Voice Belgique

Mounir a 22 ans et vit à Anvers. Ce jeune candidat avait décidé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique afin de profiter de la belle vitrine qu’est ce concours. Pour son Blind, Mounir avait tout donné en reprenant "Make It Rain" Ed Sheeran et avait récolté un total de 4 buzz. Pour affronter Adrien et Anissa lors de la nouvelle épreuve des K.O., Il a décidé de reprendre un titre très populaire : "September Song" de JP Cooper. Une décision qui a été fructueuse puisque sa prestation plaît à l’ensemble des coachs. Typh Barrow décide de lui permettre d’accéder aux grands lives de The Voice Belgique en le choisissant parmi les trois candidats de ce K.O.