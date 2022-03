Mounir fait SENSATION avec sa reprise de "Feel It Still" sur les Lives de The Voice Belgique

Pour son Blind, Mounir avait tout donné en reprenant "Make It Rain" de Ed Sheeran et avait récolté un total de 4 buzz. Lors des épreuves des K.O., il avait décidé de reprendre un titre très populaire : "September Song" de JP Cooper. Une décision qui a été fructueuse puisque Typh Barrow a décidé de lui permettre d’accéder aux grands lives de The Voice Belgique !

Pour la première soirée des lives, Mounir s’était attaqué à un classique du R&B : "Fallin’" d’Alicia Keys. Une performance qui a su convaincre sa coach de l’emmener au live suivant !

Pour ce troisième live, Mounir compte bien séduire le public une nouvelle fois en reprenant un titre totalement différent de son répertoire habituel. Il a décidé d’interpréter une chanson funk : "Feel It Still" de Portugal The Man. Sorti en 2017, ce titre a plus de 320 millions de streams sur les plateformes et il a été quatrième dans le classement Billboard ! C’est en reprenant ce titre que Mounir compte démontrer au public qu’il n’est pas uniquement un chanteur à voix mais aussi un véritable showman !