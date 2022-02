Mounir Abouroh vit à Anvers et il a 22 ans. Il a commencé le chant dans la chorale de son école à 15 ans. Coaché et poussé par son ami Youssef Zaki, ex-candidat de The Voice Belgique et France, Mounir a décidé de s’inscrire aux castings des Blind Auditons pour apprendre et améliorer son français, mais aussi parce qu’il estime que cette émission pourra lui apporter de nombreuses opportunités. Inspiré par Shawn Mendes, Mounir espère avoir une carrière fructueuse. Pour son audition à l’aveugle, Mounir s’est lâché en reprenant "Make It Rain" de Ed Sheeran et en récoltant un total de 4 buzz. Mounir continue l’aventure dans la team de Typh Barrow.