Mouna et sa fille ont échappé à la rue : "Sans un endroit comme celui-ci, je ne sais pas ce que je serais devenue"

Sa petite fille grandit donc dans des conditions très compliquées. Toutefois, cet accompagnement à l’Ilot lui a permis d’éviter la rue. Et si Mouana a pu bénéficier de cet accompagnement, c’est en partie grâce à vous !

Grâce à vos dons à Viva for Life, Mouna et sa fille ont pu bénéficier du dispositif de soutien de l’Ilot, pour leur permettre de se reconstruire durablement. Cet espace convivial et adapté à leurs besoins permet de renforcer leur relation dans un lieu chaleureux et apaisant.