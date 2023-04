Moulinage et danseuse le plus tard possible, voici comment Tadej Pogacar a dompté le Mur de Huy sur la Flèche Wallonne

Comme il l’espérait, Pogacar est dans une position idéale pour le dernier kilomètre, maintenant c’est à lui de jouer. Louis Vervaeke est repris et les favoris jouent maintenant des coudes pour rester dans premières positions du peloton. Première constatation, pour maintenir le rythme, certains alternent déjà entre position assise et danseuse. Dans la roue de Michael Woods, Tadej, lui, ne lève pas encore son coccyx.

Au moment d’aborder le S, le virage Criquielion, avec les pentes les plus fortes, Pogi choisit sa trajectoire et poursuit sa montée, vissé sur sa selle ! Autour de lui, tous les autres coureurs montent sur les pédales, en danseuse. À 300 mètres de l’arrivée, Romain Bardet vient jouer des épaules avec Pogacar pour se frayer un chemin. Le Français du Team DSM ose placer une accélération et oblige Pogacar a (enfin) levé son pétrousquin. 50 mètres plus loin, il se rassied et regarde plusieurs fois derrière lui pour jauger ses adversaires et faire l’inventaire.

Romain Bardet faiblit et, sur la droite, Michael Woods accélère à son tour. Assis, Tadej Pogacar semble dans le dur, mais seulement l’espace d’une fraction de seconde. Pile au panneau des 200 m, il monte une deuxième fois en danseuse pour produire l’accélération décisive. Avec une fréquence de pédalage plus élevée que ses adversaires, il réalise rapidement un trou de quelques mètres et fait la différence. L’affaire est pliée.