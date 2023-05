Moules en silicone : j’utilise ou pas ?

Testachats et Sciensano s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de législation liée aux produits en silicone, " comme c’est le cas pour ceux en plastique ", explique Mélanie Di Mario. Au niveau du plastique, le Bisphénol A a été interdit, par exemple.

Mais quid pour le silicone ? Des recherches sont en cours au niveau belge et européen, notamment dans les locaux de l’Institut national de santé publique. " Nous disposons au laboratoire de méthodes nous permettant de chercher un grand nombre de ces substances. Il faut savoir s’il y a une migration d’une substance, en quelle quantité, et quel est l’impact sur le consommateur. Y a-t-il un risque ? Et tout ceci fait partie de notre projet ", rappelle la scientifique.

Mais en attendant d’avoir des résultats plus précis sur le silicone, testachats recommande la prudence. " Si on utilise ces moules de manière occasionnelle, il n’y a certainement pas de danger, avance Julie Frère. Si on les utilise de manière intensive. Là, il peut y avoir un risque et en particulier pour les enfants qui ont un poids plus faible."