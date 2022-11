Moukoko, Gvardiol, Pino : les jeunes pépites qui veulent se montrer durant cette Coupe du monde

Le monde entier connait le trident issu de la Masia du FC Barcelone avec Pedri, Gavi et Ansu Fati. Mais les non initiés connaissent moins Yéremy Pino et Nico Williams.

Le second risque bien d’enflammer les couloirs de l’Espagne lors de cette Coupe du monde. Côté à plus de 25 millions sur Transfermarkt, l’ailier de 21 ans explose cette saison avec l’Athletic Bilbao. Auteur de trois buts et quatre assists en 14 matches de championnat, Williams pourrait être une solution pour perforer les défenses adverses.

Quant à Pino, ce jeune attaquant de 20 ans évoluant à Villarreal, compte déjà six sélections avec l’Espagne pour un but. Quand on sait que l’Espagne n’a réellement que Morata comme pointe dans son effectif des attaquants, Pino pourrait venir gratter un peu de temps de jeu et qui sait marquer l’un ou l’autre but.