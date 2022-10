Motorsport Games : "Thierry Neuville est venu nous encourager"

Direction Veynes, près de Gap, à 230 km du Circuit du Castellet. C’est là que se disputent les épreuves de Cross Car, c’est là qu’on a rencontré Romuald Demelenne, 15 ans, qui représente la Belgique dans la catégorie Junior aux Motorsport Games, sorte de Jeux Olympiques des sports moteurs.

" J’ai choisi de faire du Cross Car parce que c’est un sport qui me fait voyager et quand je suis au volant de mon Kart, je suis une autre personne, je suis à l’aise, je suis posé. Le fait de glisser dans les virages, ça me plaît, ça va vite, les courbes s’enchaînent, j’adore. "

C’est au volant de ces petites machines de 80 CV pour 350 kilos, vitesse de pointe 120 km/h que le jeune pilote de Herve veut se mettre en évidence. Tous les Cross Car dans sa catégorie sont identiques et sont fournis par Life Live, la société de Thierry Neuville. Le quintuple vice-champion du Monde des Rallyes a même fait le déplacement pour suivre Romuald mais aussi Kobe Pauwels qui évolue en Senior.

" Thierry est venu nous encourager ici en France. Il nous donne de très bons conseils. Il voit pas mal de choses de l’extérieur et nous dit ce qu’il faut changer en termes de pilotage. Il nous guide dans les réglages. C’est pas mal d’avoir Thierry Neuville comme conseil, comme coach. "

Après quelques années en karting, Romuald s’est dirigé vers le Cross Car il y a 2 ans. Pour lui, c’est un passage obligé qui l’amènera, un jour, il l’espère en rallye.

" Les qualités d’un bon pilote de Cross Car, c’est d’abord savoir s’adapter aux circuits, c’est aussi ne pas avoir peur de jouer des coudes. Au départ, quand on est à 10, ça pousse pas mal, c’est du sport. Il faut directement être dans le coup, les courses sont courtes, 5 ou 6 tours, c’est intense. "

Romuald comme Kobe Pauwels sont des références en Cross Car. Pas de doute, les chances de médailles sont bien réelles. Alors, rendez-vous samedi soir sur le podium ? En attendant le jeune loup profite de sa participation aux Motorsport Games.

" Participer aux Games, c’est le summum. Il y a plein de nations représentées, tous les meilleurs pilotes, c’est une bonne école, une très chouette expérience."