Motorsport Games : la Belgique troisième derrière l’Italie et la France peut nourrir des regrets

Avec 21 athlètes, la Belgique était une des plus grosses délégations de ces Motorsport Games, une des plus ambitieuses aussi et franchement, il n’a pas manqué grand-chose pour que notre pays s’impose. Depuis jeudi les athlètes sélectionnés par la Fédération ont performé du côté du Castellet en France et rentrent aux pays avec 2 médailles d’or, une d’argent et 2 de bronze.