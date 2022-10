Motorsport Games : "L’Esports c’est la base de la pyramide"

Mathias Kuhn est un gamer. Son jeu à lui, c’est Assetto Corsa Competizione. Ancien numéro 1 européen, cet étudiant en informatique de 20 ans représente la Belgique aux Motorsport Games, sorte de Jeux Olympiques des sports moteurs.

Comme les 20 autres athlètes de la délégation belge présents sur le circuit du Castellet près de Marseille pendant 4 jours, il se veut ambitieux et vise une médaille. Rencontre.

" L’Esports, c’est de la simulation automobile, c’est comme une voiture réelle mais sur ordinateur. C’est une discipline qui ne coûte pas cher, il faut juste un simulateur, pas d’essence, pas de pneu, rien. C’est la base de la pyramide. Moi, comme mes copains gamers pilotes, on rêve tous de se retrouver au volant d’une vraie voiture de course, rentrer dans le vrai monde de la course automobile."

Décrocher un volant sur une vraie auto de course, c’est précisément ce qui est arrivé à James Baldwin. Terreur du sim racing, l’Anglais s’est fait remarquer sur simulateur et a intégré une équipe de course en GT.

Baldwin sera d’ailleurs un des adversaires de Mathias ce week-end.

" Ce que j’aime en Esports, c’est la compétition, on est tous côte à côte, il y a beaucoup d’adrénaline même si on n’est que dans un simulateur. Il y a de vraies bagarres, on veut tous réussir. Pour être un bon pilote, il faut beaucoup de patience, être détendu et être le plus concentré possible. "

" Contrairement à pas mal de mes concurrents, je ne porte pas de gants, je trouve que j’ai le volant mieux en main. Normalement je ne porte pas de chaussures non plus, je sens mieux le feeling de la pédale avec mes chaussettes, c’est plus précis. "

Sauf qu’ici, Mathias découvre un vrai simulateur, rien à voir avec celui qu’il a bidouillé dans son salon. La pression sur les pédales est plus forte, il faut garder les baskets.

" Participer à ces jeux mondiaux des sports moteurs, c’est cool, c’est un peu une fierté nationale. Représenter mon pays, c’est un honneur. L’ambiance dans l’équipe est vraiment top. On a une grosse délégation, la Belgique concourt dans 14 des 16 disciplines, c’est pas mal. J’aimerais suivre le drift, le GT sprint, le karting, autant de disciplines qui m’intéressent. "

Avant d’aller encourager ses petits camarades du Team Belgium, Mathias Kuhn va se concentrer sur compétition.

" On est 57 à concourir dans cette discipline, et moi mon ambition, c’est d’au moins viser le top 10, le rêve étant d’être sur le podium. En tout cas, je vais tout tenter, le top serait d’aller chercher une médaille pour la Belgique. "

L’Esports devient de plus en plus populaire, un youtuber suit même les performances du pilote d’Andenne.

" Je suis suivi par Naga Racing, un Youtuber qui compte 10000 abonnés, un passionné de Sim Racing comme moi. C’est chouette d’être suivi par la communauté Esports. Même si on n’est pas nécessairement suivis par la communauté Sports Moteurs, on a la communauté Esports derrière nous. "