Motörhead : un live partagé en amont de la réédition d'"Iron Fist"

Dans cette nouvelle édition, vous retrouverez l’album original remasterisé, des démos et prises inédites, ainsi qu’un concert complet diffusé à l’époque sur Radio Clyde le 18 mars 1982. En version deluxe, vous bénéficierez en plus d’un livret de 20 pages racontant l’histoire de l’album accompagné de photos inédites.

LP And CD track listing :

Original "Iron Fist" album

01. Iron Fist

02. Heart Of Stone

03. I’m The Doctor

04. Go To Hell

05. Loser

06. Sex And Outrage

07. America

08. Shut It Down

09. Speedfreak

10. (Don’t Need) Religion

11. Bang To Rights

Jackson’s Studio Demos October 1981

01. Remember Me, I’m Gone

02. The Doctor

03. Young & Crazy

04. Loser

05. Iron Fist

06. Go To Hell

CD & Digital Bonus Tracks

01. Lemmy Goes To The Pub

02. Some Old Song, I’m Gone

03. (Don’t Let 'Em) Grind Ya Down (Alternate Version)

04. Shut It Down

05. Sponge Cake (Instrumental)

06. Ripsaw Teardown (Instrumental)

07. Peter Gunn (Instrumental)

Live at Glasgow Apollo 18/3/82 (Previously unreleased)

01. Iron First

02. Heart Of Stone

03. Shoot You In The Back

04. The Hammer

05. Loser

06. Jailbait

07. America

08. White Line

09. (Don’t Need) Religion

10. Go To Hell

11. Capricorn

12. (Don’t Let 'Em) Grind Ya Down

13. (We Are The) Road Crew

14. Ace Of Spades

15. Bite The Bullet

16. The Chase Is Better Than The Catch

17. Overkill

18. Bomber

19. Motörhead