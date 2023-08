Motörhead : les cendres de Lemmy dispersées au Wacken Open Air Festival

C’est lors de la 32e édition du Wacken Open Air que Lemmy Kilmister trouvera un autre lieu de repos.

Le 2 août, le leader de Motörhead, décédé en 2015, sera honoré par un acte symbolique au célèbre festival de Wacken, en Allemagne. Cet événement s’inscrit dans le cadre de "Lemmy Forever", un week-end de "célébration de la vie de cette icône du rock and roll et de son héritage".

"Le retour de Lemmy au Wacken est un immense honneur pour nous – nous ne pourrions vous dire à quel point", note l’organisateur Thomas Jensen. "Nous allons créer pour lui un lieu de mémoire qui rendra justice à l’importance qu’il a eue pour tout un genre et au-delà." Holger Hübner, coorganisateur, ajoute : "Il y a toujours eu un lien spécial entre Motörhead et le Wacken Open Air ; aucun groupe n’a joué ici aussi souvent. Le fait que son voyage s’achève ici aura toujours une signification particulière."

Phil Campbell et Mikkey Dee de Motörhead dirigeront les festivités, au cours desquelles il y aura de nombreuses occasions de porter un toast à Lemmy avec ses amis et les groupes présents à l’affiche.

"Le Wacken était l’une des maisons les plus chères à Lemmy et nous sommes ravis qu’il ait une place ici pour toujours", déclare Todd Singerman, le manager de Motörhead. "Il était un homme du peuple et, en tant que tel, il a "vécu" dans de nombreux endroits à travers le monde. Notre objectif est de lui permettre de reposer en permanence dans toutes ses 'maisons' à travers le monde, et de permettre à ses fans du monde entier d’avoir un endroit proche d’eux où ils pourront à la fois lui rendre hommage et célébrer son énorme héritage et son influence qui perdurent."

Lemmy est décédé le 28 décembre 2015 à l’âge de 70 ans, peu après avoir appris qu’un cancer lui avait été diagnostiqué.

En juin 2022, c’est au Hellfest en France qu’avaient été répandues une partie des cendres de l’artiste.

Parmi les nombreux autres hommages rendus à Lemmy, nous vous relations précédemment que deux des membres de la garde rapprochée du défunt chanteur de Motörhead (Eddie Rocha, tour manager du groupe et Emma Cederblad, assistante de production) se sont fait tatouer avec de l’encre mélangée aux cendres de Lemmy. Ils ont expliqué ceci dans une vidéo titrée "Motörhead Means Family for Lif " et ont confié la confection de leurs tatouages à l’artiste Stina Nyman.

Rocha a choisi un portrait de Lemmy, tandis que son comparse a opté pour un motif d’as de pique (le mot " pique " se traduisant par " Spade " en anglais, référence au morceau " Ace of Spades " et au logo du groupe).