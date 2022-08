MotoGP : Zarco, une huitième en pole en Grande-Bretagne, et le rêve d'une première victoire

Il devra d'abord se méfier de lui-même dimanche pour éviter la chute, après être tombé deux fois déjà depuis les premiers essais libres de vendredi.

Il faudra aussi garder l'armada de concurrents dans ses échappements.

Quartararo, vainqueur ici-même l'an passé sur la route de son premier titre mondial, pourrait le menacer dès le départ. Le tenant du titre veut rebondir après ses deux chutes et son abandon à Assen, le premier cette saison pour lui.

Sanctionné pour avoir, aux Pays-Bas, percuté Aleix Espargaro, "Quarta" devra effectuer une pénalité "long lap", un détour à emprunter une fois lors des trois premiers tours.

Le pilote Yamaha s'est entraîné à prendre ce virage long à plusieurs reprises, pour qu'en course, cette pénalité soit la plus indolore possible. S'il perdra forcément du temps, il devra aussi soigner son retour sur la trajectoire normale sans croiser un adversaire.

D'autant que son dauphin au championnat Espargaro pourrait encore être dans les parages, puisqu'il part au 6e rang.

Il faudra voir comment se rétablit l'Espagnol, qui a subi juste avant les qualifications une lourde chute lors de la quatrième séance d'essais.

Espargaro a été expulsé de sa moto en vol plané dans un virage rapide. Évacué sur une civière, le pilote de 33 ans s'est relevé, visiblement sonné, pour rejoindre le centre médical du circuit, en boitant et épaulé par deux personnes.

Malgré cet impressionnant "high-side" à grande vitesse, il a été déclaré apte à continuer. Comme un guerrier, il a enfilé à nouveau le casque, le cuir, pour repartir au combat. D'abord dans le dur, il a ensuite signé le meilleur temps provisoire, faisant se lever le public, avant de voir son chrono battu.