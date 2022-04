MotoGP : un Grand Prix du Portugal plus indécis que jamais

Enea Bastianini arrive au Portugal en tant que leader du championnat. Il devance de cinq points Álex Rins et Aleix Espargaró de onze points. Après quatre petites courses, les six premiers se tiennent en dix-neuf petits points. L'Italien de 24 ans, qui arrive à dompter la Desmosedici GP 21, la Ducati de la saison dernière, devra donc tenir son rôle de leader. Avec deux premières places à Doha et à Austin, le natif de Rimini, leader surprise, devra trouver une régularité dans ses résultats, en faisant oublier ses contre-performances en Indonésie et en Argentine.

Toujours très fort en course, Alex Rins, actuel dauphin de Bastianini, voudra réaliser un troisième podium d’affilée. Après une troisième place à Santiago del Estero et une seconde place à Austin, le pilote Suzuki pourrait encore améliorer sa performance en course et s’imposer au Portugal.

Difficile de lister des favoris sans parler de Marc Marquez ou encore Fabio Quartararo. L’Espagnol de 29 ans, multiple champion du monde, revient d’un délicat épisode de diplopie. Même si la performance de la fourmi de Cervera à Austin est remarquable, il devra confirmer, tant au niveau sportif que physique.