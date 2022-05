MotoGP : Suzuki confirme vouloir quitter la discipline fin 2022

Dorna Sports, le promoteur du championnat du monde, avait alors "officiellement contacté" l'usine pour lui rappeler les termes de son contrat en cours jusqu'en 2026, qui ne lui permet pas de "prendre cette décision unilatéralement".

Ecurie historique, Suzuki avait déjà quitté la discipline fin 2011, avant d'y revenir en 2015. En 2020, elle a gagné le titre de champion du monde pilote grâce à Joan Mir, ainsi que le titre de la meilleure équipe. Le titre constructeur lui échappe en revanche dans l'ère moderne, ayant remporté ses sept sacres dans l'ancienne catégorie reine 500cc de 1976 à 1982.

Dans le format actuel, 24 motos sont engagées en MotoGP. 8 par Ducati (2 dans l'écurie d'usine et 6 dans des équipes "satellites"), 4 par Yamaha, Honda et KTM (2 motos officielles et 2 satellites chacune) et 2 motos d'usine chez Aprilia et Suzuki (pilotées par Mir et Rins).

La Dorna avait expliqué la semaine dernière avoir déjà des remplaçants potentiels prêts à rejoindre la grille MotoGP en 2023.